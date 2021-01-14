В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

Сильный снегопад начался после полуночи. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы переведены в усиленный режим. В мэрии рапортуют, что специальная техника ранее дважды провела противогололедную обработку улиц. Сегодня же в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы, температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ опускалась почти до -13,5 градусов.