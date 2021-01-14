В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

Сильный снегопад начался после полуночи. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы переведены в усиленный режим. В мэрии рапортуют, что специальная техника ранее дважды провела противогололедную обработку улиц. Сегодня же в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы, температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ опускалась почти до -13,5 градусов.
2021-01-14T08:37:39+03:00
2021-01-14T08:37:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:37, 14 января 2021
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