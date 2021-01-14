Министерство промышленности и торговли поддержало инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем, — сообщает агентство РИА Новости. Ранее с таким предложением выступил представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он считает, что эта мера могла бы помочь отечественному бизнесу на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на законодательные ограничения в сети, существует постоянный спрос, который пока удовлетворяет нелегальный рынок, — признали чиновники.
2021-01-14T08:36:28+03:00
2021-01-14T08:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 14 января 2021
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