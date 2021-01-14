Джо Байден обратился к Сенату с призывом утвердить вынесенное Палатой представителей решение об импичменте Трампу

Избранный президент США Джо Байден обратился к Сенату с призывом утвердить вынесенное Палатой представителей решение об импичменте президенту Дональду Трампу. Он выразил надежду, что руководство Палаты найдет способ справиться со своими обязанностями, одновременно работая над другими неотложными делами страны. Ранее лидер сенатского большинства, республиканец Митч МакКонелл сказал, что Сенат не будет созывать экстренное заседание для рассмотрения вопроса об импичменте до окончания президентского срока Трампа.