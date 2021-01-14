Европейский суд по правам человека огласит решение о приемлемости жалобы Украины против России из-за событий в Крыму

Киев заявляет о систематическом нарушении европейской конвенции.

Большая палата ЕСПЧ рассматривает это дело с осени позапрошлого года, но точку в этом разбирательстве поставить сегодня точно не сможет. Международная инстанция решит, есть ли у жалобы дальнейшие перспективы. Впрочем, даже это заседание украинская сторона ждет с нетерпением и называет важным промежуточным итогом.

В жалобе Киев заявляет, что Россия взяла Крым и Севастополь под эффективный контроль с конца февраля 2014 года. С тех пор на территории республики нарушались положения европейской конвенции о праве на жизнь, о запрете на бесчеловечное обращение, пытки и дискриминацию, о свободе собраний, праве на образование и свободе передвижения.

Европейский суд напоминает о 7 тысячах индивидуальных жалоб, поданных после присоединения Крыма к России.

Публичные слушания в ЕСПЧ проходят крайне редко. Суд, вероятнее всего, ограничится публикацией решение по жалобе Украины против России на своем сайте.