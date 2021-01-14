Национальную гвардию США предупредили об угрозе взрывов на Капитолии в преддверии инаугурации Джо Байдена

В день беспорядков в Конгрессе неделю назад недалеко от здания уже находили самодельные бомбы.

Сторонники Дональда Трампа могут готовить новое нападение на Капитолий. Протестующие, которые собираются выйти на акции на фоне вступления Джо Байдена в должность президента, вероятно, будут серьёзно вооружены, пишет газета Политико со ссылкой на двух бойцов Национальной гвардии, получивших предупреждение. Они узнали о том, что участники протестов могут заложить новые самодельные взрывные устройства. Бомбы, ранее найденные в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий ранее, скорее всего не были единичным случаем, отмечает издание. По его данным, тех, кто заложил взрывные устройства, сотрудники ФБР пока не задержали. После беспорядков, при которых неделю назад погибли 5 человек, включая офицера полиции, к зданию Конгресса стягивают 20 тысяч сотрудников Нацгвардии. В Вашингтоне они останутся до тех пор, пока Байден не вступит в должность президента. Публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации, намеченной на 20 января, не будет, все дороги перекроют.

Трамп после объявленного ему Палатой представителей импичмента пообещал привлечь виновных в недавних беспорядках к ответственности. Он также сказал, что распорядился задействовать все ресурсы, чтобы не допустить аналогичных инцидентов.