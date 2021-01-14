По предварительным данным, за ночь в столице выпало 8 мм осадков в виде снега

Об этом сообщили «Интерфакс» в метеобюро Москвы. Сильный снегопад в столице начался после полуночи и к 6:00 утра обеспечил около 20% месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, сегодня высота снежного покрова в столице может увеличиться еще на 10 см и приблизиться к отметке 35 см.

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы столицы переведены в усиленный режим. Сайт «Яндекс.Пробки» прогнозирует, что к 8:00 заторы на дорогах Москвы достигнут 4 баллов, к 9 часам — 5 баллов по десятибалльной шкале. Сегодня же в Москве была самая морозная ночь с начала зимы — минус 13,4 (на базовой станции на ВДНХ).