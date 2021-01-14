ЕСПЧ, как ожидается, вынесет решение о приемлемости исков в рамках дела «Украина против России»

ЕСПЧ сегодня, как ожидается, вынесет решение о приемлемости исков в рамках дела «Украина против России» о нарушении прав человека в Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Bild говорил, что присоединение полуострова к Российской Федерации было необходимо, чтобы защитить людей, проживающих там.

«Что вы подразумеваете под словом «Крым»? Я под этим понимаю людей, два с половиной миллиона человек, которые испугались переворота на Украине. И после переворота крайне националистически настроенные силы, которые приходили тогда к власти и отчасти, в значительной степени, пришли к власти, они просто впрямую начали угрожать людям. И русским людям, и русскоязычным людям, проживающим на Украине вообще и в Крыму в частности. Что мы сделали: мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму.»

По словам Путина, вооруженные силы были использованы только для того, чтобы сдержать находившиеся там военнослужащих Украины от вмешательства в свободное волеизъявление людей, которые там проживали.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее говорил, что на всех международных встречах поднимает вопрос Крыма. Однако, по его словам, именно Россия не хочет решения этого конфликта.

Решение о приемлемости исков со стороны Украины будет вынесено Европейским судом по правам человека на открытом заседании, которое начнется в Страсбурге в 12 часов по Москве.