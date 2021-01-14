Крупнейший религиозный праздник мира начинается сегодня в Индии

Паломники собираются в городе Харидвар.

Праздник носит название Кумбха-мелы. В его рамках верующие проходят омовение в водах реки Ганг. Паломники считают, что таким образом они смывают все грехи и стремятся достичь спасения. В основе обряда, который также называют Праздником кувшинов, лежит легенда о борьбе высших и низших сил за сосуд с нектаром бессмертия.

Город заранее начал подготовку к празднику, на который люди едут со всей Индии и из других стран, многие селятся в палатках на берегу реки. Там же разводят костры для приготовления еды и обогрева. Празднование вызывало много вопросов у врачей даже в период до пандемии коронавируса. Воды реки сильно загрязнены, а паломники выпивают по несколько капель воды из Ганга, а многие наполняют целые бутылки, чтобы увезти их домой.

Сейчас же специалисты особенно призывают собравшихся быть внимательными к здоровью – своему и окружающих, соблюдать дистанцию и меры по дезинфекции.

Праздник Кумбха-мелы начали проводить в глубокой древности.