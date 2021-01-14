Южнокорейская Samsung на фоне падения спроса представит новую серию смартфонов

Стоимость гаджета в рознице, по некоторым данным, начинается с 70 тысяч рублей.

Учитывая возросшую потребность в инновациях IT-гигант представляет сразу три устройства Galaxy S21, самой продвинутой из которых станет модель Ultra. Кроме повышенных характеристик экрана, процессора, быстрой проводной и беспроводной зарядок, наличия нескольких камер, ставшего уже нормой, топовая модификация от Samsung будет оснащена электронным пером – стилусом – для более комфортного управления.

Доля мирового рынка смартфонов в год пандемии снизилась на несколько процентов. Специалисты связывают это с двумя факторами. Потребители в условиях нестабильности привыкли ограничивать свои траты, во-вторых, сами производители выставляют необоснованно высокие цены на свои устройства. Бельгийский мобильный оператор по ошибке раньше времени рассказал о стоимости новых S21. Топовая модель Ultra в переводе на рубли будет стоить более 120 тысяч рублей.

Презентация новинок пройдет в онлайн формате и начнется в 6 вечера по московскому времени.