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06:47, 14 января 2021

Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря

Соответствующее постановление управления ФСИН по Москве опубликовало интернет-издание Mash. Адвокат Вадим Кобзев подтвердил «Медиазоне» информацию о розыске политика.

В комментарии «МБХ медиа» он сказал, что Навальный не знал о розыске, когда 1 объявлял о решении вернуться в Россию 17 января. Розыск связан с уголовным делом «Ив Роше», по которому Навальный получил условный срок, и который теперь могут поменять на реальное заключение.

Журналист Евгений Киселев уверен, что российские власти найдут повод, чтобы сразу же отправить политику за решетку. Об этом он сказал в нашем эфире.

Евгений Киселев считает, что россияне не станут прислушиваться к Навальному, если он останется за границей.



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