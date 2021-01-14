Власти Швейцарии ужесточают антикоронавирусные меры.

Как говорится в правительственном заявлении, с 18 января решено сделать обязательной работу из дома, закрыть непродовольственные магазины, ограничить частные собрания и встречи. Также до конца февраля будет продлен запрет на работу ресторанов, культурных учреждений, мест для занятия спортом и для отдыха. По официальным данным, в Швейцарии с начала пандемии выявлено около 500 тыс. случаев вируса, жертвами стали более 7,7 тыс. пациентов.

