Лидер респ. большинства в Сенате Митч Макконелл пока не решил, как проголосует по импичменту Трмпа.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на послание сенатора коллегам. По оценке американских СМИ, если Макконнелл решит голосовать за отрешение Трампа от власти, его примеру могут последовать другие республиканцы. Пока же Макконнелл досрочно собирать палату с каникул отказался.

