Американский Сенат не будет выносить вердикт по импичменту Трампу до истечения его президентских полномочий.

Это дал понять лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Кроме того, в его письменном заявлении говорится, шансов на «честный и серьезный» процесс в оставшиеся семь дней до инаугурации Джо Байдена, нет. При этом Макконнелл заверил, что процедура импичмента в сенате начнется на первой же регулярной сессии после того, как палата представителей внесет обвинения против Трампа в сенат. Когда это произойдет, не известно. Напомню, нижняя палата конгресса США утвердила обвинения против Дональда Трампа. За импичмент президента проголосовали большинство конгрессменов, в т.ч. 10 однопартийцев Трампа.