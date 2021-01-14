Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.

Этого не исключает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он подчеркнул, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали своего рода «идеальный сезонный шторм» — холод, скопление людей в помещениях, усилившееся социальное смешение. Эти и другие факторы, по его словам, привели к тому, что во многих странах передача коронавируса от человека к человеку ускорилась.