В Брюсселе акция против полицейского насилия переросла в беспорядки.

Задержаны, по данным властей комунны Сен-Жосс , более 70 человек. Демонстрация против действий полиции прошла неподалеку от полицейского участка, где 9 января умер молодой темнокожий бельгиец, задержанный силовиками. После манифестации около ста человек начали скандировать оскорбительные для полиции лозунги и поджигать дымовые шашки. Призывавших к порядку полицейских забросали камнями, а сам полицейский участок пытались поджечь.

