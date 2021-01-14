Алексей Навальный числится в федеральном розыске с 29 декабря.

Это подтверждает «РГ» со ссылкой на постановление об объявлении розыска.Как пишет издание, розыскные мероприятия в отношении политика были начаты еще 27 ноября в связи с уклонением Нвального от контроля уголовно-исполнительной инспекции из-за условного срока по делу «Ив Роше». Находясь в Германии на лечении после отравления, Навальный не отмечался в инспекции. При этом Навальный направлял во ФСИН уведомление о том, что находился в берлинской клинике Charite до 23 сентября, а потом остался в Германии для реабилитации. Тем не менее за день до окончания своего условного срока, который должен был завершиться 30 декабря, Навальный был объявлен в федеральный розыск. 12 января стало известно, что ФСИН обратилась в суд с ходятайством о замене Навальному условного срока лишения свободы на реальный. Накануне оппозиционер объявил, что вернется в Россию 17 января.

