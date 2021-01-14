Власти Н-Й разрывают соглашения с предприятиями компании Дональда Трампа Trump Organisation.

Как написал в своем Twitter. мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, «Нью-Йорк не будет вести бизнес с мятежниками». Таким образом, будут расторгнуты контракты об эксплуатации карусели в Центральном парке, двух катков, а также поля для гольфа Ferry Point. Эти три контракта, по неофициальным данным, приносят Trump Organization $17 млн в год.

