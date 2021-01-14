«За» проголосовали 232 законодателя, в т.ч. 10 однопартийцев президента; «против» — 197. Трампу вынесено единственное обвинение в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего главы государства попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов и устроили штурм Капитолия. Теперь объявление импичмента должен одобрить Сенат, который вряд ли соберется до истечения президентских полномочий Трампа 20 января.
Палата представителей Конгресса приняла резолюцию об импичменте Дональда Трампа.
«За» проголосовали 232 законодателя, в т.ч. 10 однопартийцев президента; «против» — 197. Трампу вынесено единственное обвинение в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего главы государства попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов и устроили штурм Капитолия. Теперь объявление импичмента должен одобрить Сенат, который вряд ли соберется до истечения президентских полномочий Трампа 20 января.