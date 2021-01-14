Палата представителей Конгресса приняла резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

«За» проголосовали 232 законодателя, в т.ч. 10 однопартийцев президента; «против» — 197. Трампу вынесено единственное обвинение в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники действующего главы государства попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов и устроили штурм Капитолия. Теперь объявление импичмента должен одобрить Сенат, который вряд ли соберется до истечения президентских полномочий Трампа 20 января.

