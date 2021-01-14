Олег Шереметьев лишился статуса депутата МГД.

Об этом ТАСС сообщил председатель законодательного органа столицы Алексей Шапошников. Накануне Мосгорсуд оставил в силе приговор депутату от фракции КПРФ , который получил четыре года условно по делу о мошенничестве. О возбуждении дела против Шереметьева стало известно в минувшем августе, тогда же его задержали. Олег Шереметьев был избран в Мосгордуму при поддержке проекта «Умное голосование».