У судьи Юлии Окуневой может возникнуть конфликт интересов при рассмотрении дела Алексея Навального.

Как утверждает издание The Insider, свёкор судьи, которая будет рассматривать ходатайство об изменении условного срока Навального на реальный, зарабатывает на госконтрактах от ФСИН и российских спецслужб. Расследование, проведенное изданием показало, что фирмы Бориса Окунева регулярно выигрывает тендеры от ФСО, ФСИН, МВД и ФСБ. Таким образом, по оценке издания, член семьи судьи получает доход от бизнеса, связанного с ведомством, которое является стороной в процессе против оппозиционера. Ранее сообщалось, что Навальный намерен вернуться в Россию из Германии уже в ближайшее воскресение, в ФСН будет ходатайствовать о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.