Дональд Трамп заявил, что его истинные сторонники не могут быть причастны к политическому насилию.

В своем телеобращении президент США заявил, что распорядился использовать все ресурсы для поддержания порядка в свете последних предупреждений Секретной службы и пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности. Президент также осудил «беспрецедентное», по его словам, нападение на свободу слова в последние дни. Тему импичмента вынесенного ему палатой представителей Трамп не затронул.

