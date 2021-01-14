Если Сенат утвердит импичмент Трампа, на голосование поставят и запрет на замещение им госдолжностей.

Такие разъяснения дал Чак Шумер, который после инаугурации Джо Байдена станет лидером демократического большинства в Сенате. Таким образом, если Сенат вслед за Палатой представителей признает президента виновным в подстрекательстве к мятежу, состоится голосование о лишении его возможности вновь баллотироваться на пост главы государства.

