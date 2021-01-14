Нэнси Пелоси подписала одобренный конгрессменами импичмент Трампу.

По словам спикера Палаты представителей, решение об импичменте демонстрирует, что никто в стране не выше закона. Теперь документ отправляется на утверждение в Сенат. Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл однозначно заявил, что верхняя палата Конгресса не станет выносить вердикт по отрешению Трампа от должности до истечения срока его президентских полномочий, т.е. до инаугурации Джо Байдена 20 января.

