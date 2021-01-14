Именитый клуб в гостях сенсационно проиграл в 1⁄16 финала команде второго дивизиона «Хольштайн Киль». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти хозяева оказались сильнее со счетом 6:5. В 1⁄8 финала «Хольштайн Киль» сыграет с «Дармштадтом». «Бавария» является действующим победителем Кубка Германии и самым титулованным клубом. При этом «Бавария» лидирует в чемпионате Германии.
Мюнхенская «Бавария» вылетела из Кубка Германии по футболу.
Именитый клуб в гостях сенсационно проиграл в 1⁄16 финала команде второго дивизиона «Хольштайн Киль». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти хозяева оказались сильнее со счетом 6:5. В 1⁄8 финала «Хольштайн Киль» сыграет с «Дармштадтом». «Бавария» является действующим победителем Кубка Германии и самым титулованным клубом. При этом «Бавария» лидирует в чемпионате Германии.