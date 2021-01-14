В РФ вступает в силу закон о региональных комиссиях по распределению квот для мигрантов.

Прежде выдача иностранным гражданам разрешений на временное проживание осуществлялась в пределах квоты, ежегодно устанавливаемой правительством. Сама квота утверждалась кабмином исходя из предложений региональных органов власти. Новый закон устанавливает, что квота распределяется соответствующими региональными комиссиями в порядке, определяемом кабмином.

