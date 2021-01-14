В Москве сегодня заработают еще 30 пунктов вакцинации от коронавируса.

Как отметил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, общее число прививочных пунктов вырастет до 100. В свою очередь глава дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в дополнение к стационарным в Москве заработают шесть мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Ими смогут воспользоваться сотрудники транспортной инфраструктуры.

