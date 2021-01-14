Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до истечения его президентских полномочий.

Об этом говорится в письменном заявлении лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Кроме того, по его словам, шансов на «честный и серьезный» процесс в оставшиеся семь дней до инаугурации Джо Байдена, нет. При этом Макконнелл заверил, что процедура импичмента в сенате начнется на первой же регулярной сессии после того, как палата представителей внесет обвинения против Трампа в сенат. Когда это произойдет, не известно. Два час Напомню, нижняя палата конгресса США утвердила обвинения против Дональда Трампа. За импичмент президента проголосовали большинство конгрессменов, в т.ч. 10 однопартийцев Трампа.

