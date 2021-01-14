В ближайшие выходные состоятся внутрипартийные выборы в ХДС.

Предстоит решить, кто сменит Ангелу Меркель на посту лидера партии и станет кандидатом на пост федерального канцлера Германии. Как пишет издание Bild, конференция пройдет в онлайн режиме.На пост председателя партии претендуют Фридрих Мерц и Армин Лашет. Последний позиционирует себя как продолжатель политического курса Меркель, а Мерц обещает вернуть ЛДС к ее более консервативным корням.

