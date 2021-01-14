Владимир Путин распорядился со следующей недели начать вакцинацию всех россиян.

По словам президента, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия готова к переходу к более широкой вакцинации населения с 18 января.