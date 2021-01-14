Алексей Навальный, находящийся на лечении в Германии, объявил, что 17 января возвращается в Россию.

Между тем, на 29 января назначено рассмотрение в суде представления ФСИН о замене условного срока по делу делу «Ив Роше» на реальный. Также суд возобновил рассмотрение иска против политика о клевете на ветерана. Судебные слушания по этому делу назначены на 20 января.

