Он публикует репосты записей президента США из Twitter и ссылки на официальные публикации БД. Администрация мессенджера рекомендует соблюдать осторожность при использовании информации с этого телеграм канала.
Мессенджер Telegram разместил предупреждение о возможном мошенничестве на канале «Donald J. Trump».
Он публикует репосты записей президента США из Twitter и ссылки на официальные публикации БД. Администрация мессенджера рекомендует соблюдать осторожность при использовании информации с этого телеграм канала.