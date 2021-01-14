Сенат, по сведениям WP, не будет рассматривать импичмент Трампа до присяги Джо Байдена.

Источники издания утверждают, что рассмотрение этого вопроса после ухода Трампа с поста президента чревато задержками в утверждении членов новой администрации. По информации газеты, помощник лидера сенатского большинства Митча Макконнелла уже сообщил сотрудникам лидера сенатского меньшинства Чарльза Шумера, что сенаторы-республиканцы не будут в пятницу рассматривать процедуру импичмента.
2021-01-14T01:07:26+03:00
2021-01-14T01:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 14 января 2021
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