Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу.

Импичмент вынесен по единственной статье — о подстрекательстве к мятежу. «За» проголосовали 222 демократа и 10 республиканцев. Трамп стал первым в истории США президентом, которого палата представителей отрешала от власти дважды. Теперь дело действующего президента будет передано на рассмотрение Сената, но он еще ни одному главе государства не объявлял импичмент. К тому же до 19 января верхняя палата находится на каникулах. Соберут ли ее досрочно — пока непонятно. Во всяком случае, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл делать это не планирует.

