Специалисты Всемирной организации здравоохранения приедут сегодня в Китай

В их планах – выяснить причины появления коронавируса.

Эксперты ВОЗ проведут расследование совместно с китайскими учеными. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что ожидает тесной работы с партнерами из Китая по вопросу определения источника вируса и пути его внедрения в человеческую популяцию. Это задачу глава ВОЗ назвал крайне важной. Ранее он выражал свое разочарование в связи с тем, что власти Китая затянули вопрос выдачи разрешения на прибытие международной научной группы экспертов. В итоге их приезд был отложен, хотя часть делегации уже находилась в пути. Поиски источника первого заражения коронавирусом специалисты ВОЗ собираются начать с китайского города Ухань. Летом прошлого года Китай посетили два эксперта для подготовки основной миссии.

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявлял, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру.