Компания Google будет блокировать рекламу, связанную с политическими событиями в США и беспорядками в Вашингтоне

На платформах компании Google, среди которых, например, крупнейший в мире видеохостинг YouTube, теперь нельзя будет публиковать рекламу, в которой содержатся упоминания кандидатов, выборов президента США, их результатов, предстоящей инаугурации Джозефа Байдена, процесса импичмента Дональда Трампа, захвата Капитолия и планирующихся протестов. Подобные запреты в Google уже в вводили – осенью, во время выборов в США. На этот раз ограничения связаны с событиями в Вашингтоне, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгрессса, сообщает портал Axios со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо компании. После беспорядков в столице Соединенных Штатов, в ходе которых погибли 5 человек, руководство видеохостинга YouTube запретило Трампу загружать видео со своего аккаунта. Заблокировали его аккаунты и крупнейшие соцсети, в том числе Twitter, который политик использовал как свою трибуну. Под конец своего президентского срока Трамп фактически лишился доступа к своей аудитории.

Накануне американский журнал Forbes заявил о последствиях для компаний, которые примут на работу пресс-секретарей, работавших с Трампом в Белом доме. Издание будет воспринимать их как потенциальный источник дезинформации