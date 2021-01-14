Федеральная служба исполнения наказаний объявила в розыск Алексея Навального, сообщает телеграм-канал Mash

По его данным, это связано с требованием заменить политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В постановлении говорится, что оппозиционер, который находится с августа на лечении в Германии после отравления «Новичком», уклоняется от контроля. При этом испытательный срок закончился 30 декабря.

Сегодня Навальный объявил о намерении вернуться в воскресенье в Москву. О своем решении политик рассказал на своей странице в инстаграме. По его словам, он уже купил билет.

Уже после этого заявления стало известно, что Навальному назначили дату рассмотрения представления ФСИН замене условного срока на реальный. Кроме того, суд возобновил рассмотрение иска против оппозиционера о клевете на ветерана.