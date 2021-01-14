Документ требует отрешить президента от власти и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. После принятия решения вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января — за день до инаугурации нового президента Джо Байдена.
Палата предст. конгресса США начала голосование по импичменту Трампу по статье о подстрекательстве к мятежу.
Документ требует отрешить президента от власти и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. После принятия решения вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако тот выходит с каникул только 19 января — за день до инаугурации нового президента Джо Байдена.