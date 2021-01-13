Airbnb запретил сторонникам Трмапа заселяться в квартиры перед инаугурацией Байдена

Airbnb запретил сторонникам президента США Дональда Трмапа заселяться в квартиры перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена. Новые правила опубликованы на сайте онлайн-сервиса для посуточной аренды жилья. Чтобы вычислить тех, кто штурмовал на прошлой неделе Капитолий работники Airbnb сверяются со списком задержанных полицией округа Колумбия, а также требуют от пользователей полную идентификацию. Кроме того, представители компании уточнили, что могут лично связаться с клиентом при бронировании квартиры, если будут подозревать гостя в причастности к забастовкам.