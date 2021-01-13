Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте Трампу

Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила газета The Washington Post. По ее данным, лидер республиканцев Митч Макконнел отказался созывать сенат до окончания каникул, т.е. до 19 января. На 20 января намечена инаугурация избранного президента Джо Байдена.

Резолюцию об отстранении республиканца от власти демократы внесли в Конгресс в понедельник. Статья обвинения в ней одна: подстрекательство к мятежу после событий в Вашингтоне на прошлой неделе. Этим вечером палата представителей Конгресса, где большинство составляют представители Демократической партии, как ожидается, примет резолюцию об импичменте. Однако процедуру удастся довести до конца, судя по всему, уже после ухода Трампа в отставку.

Противники Дональда Трампа сейчас пытаются исключить для уходящего президента любую возможность остаться в большой политике. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Станислав Белковский. Более того, это сигнал всему обществу о том, что воевать с государственной системой США нельзя, считает Станислав Белковский.