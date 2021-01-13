Подсолнечное масло продолжает дорожать, несмотря на госрегулирование. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Росстат». С 1 по 11 января цены выросли в среднем на 0,1% (а в 14 регионах от 1,1 до 5,3%). Стоимость сахара за тот же период снизилась на 0,7%.

Соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар правительство, крупнейшие торговые сети и производители подписали в середине декабря. Это произошло после того, как на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он говорил, что сахар подорожал на 71,5%, масло — почти на 24%.