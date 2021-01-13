Люблинский суд Москвы продлил на три месяца арест основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Фёдора Аксененко. Защита настаивала на том, чтобы ему назначили меру, не связанную с содержанием в СИЗО.

Воронцов был задержан в начале мая. Ему предъявлены обвинения, в том числе, в вымогательстве в особо крупном размере и незаконном распространении порнографии группой лиц по предварительному сговору; клевете и оскорблениях представителя власти. Свою вину он не признает. Следующее заседание по делу назначено на 21 января.