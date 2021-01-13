В Кинешме возобновили подачу воды и тепла по резервной линии

В Кинешме Ивановской области возобновили подачу воды и тепла по резервной линии. Аварийный участок поврежденного водовода отключен, сообщили ТАСС в областном главке МЧС. Этим вечером в Кинешме свыше 80 тысяч человек и 66 социально значимых объектов остались без воды и отопления почти в 20-градусный мороз. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
2021-01-13T22:34:10+03:00
2021-01-13T22:35:30+03:00
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22:34, 13 января 2021
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