В Кинешме возобновили подачу воды и тепла по резервной линии

В Кинешме Ивановской области возобновили подачу воды и тепла по резервной линии. Аварийный участок поврежденного водовода отключен, сообщили ТАСС в областном главке МЧС. Этим вечером в Кинешме свыше 80 тысяч человек и 66 социально значимых объектов остались без воды и отопления почти в 20-градусный мороз. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.