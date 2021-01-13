Президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях своих сторонников. Он отметил, что не должно быть насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма. В своем письменном заявлении Трамп подчеркнул, что этого не поддерживает и призвал всех американцев помочь сократить напряженность и успокоить страсти.

Этим вечером палата представителей Конгресса США рассматривает вопрос об импичменте действующему президенту. На этом настаивают демократы, обвиняя Трампа в «подстрекательстве к мятежу» из-за беспорядков устроенных его сторонниками в Вашингтоне на прошлой неделе.