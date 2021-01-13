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22:31, 13 января 2021

Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях своих сторонников

Президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях своих сторонников. Он отметил, что не должно быть насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма. В своем письменном заявлении Трамп подчеркнул, что этого не поддерживает и призвал всех американцев помочь сократить напряженность и успокоить страсти.

Этим вечером палата представителей Конгресса США рассматривает вопрос об импичменте действующему президенту. На этом настаивают демократы, обвиняя Трампа в «подстрекательстве к мятежу» из-за беспорядков устроенных его сторонниками в Вашингтоне на прошлой неделе.



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