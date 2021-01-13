Пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Хабаровске

Пять человек, в том числе двое детей, погибли во время пожара в многоквартирном доме в Хабаровске, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «В многоквартирном жилом доме по ул. Белорусская 2 пожар, погибли пять человек», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что среди погибших двое детей. Причина возгорания устанавливается.