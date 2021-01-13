Российские ученые выступают за отзыв пакета поправок к закону об образовании. Он направлен на ограничение просветительской деятельности в стране, рассказал «Эху» инициатор петиции против поправок, астрофизик, профессор РАН Сергей Попов.

На данный момент петицию подписали уже более 20 тысяч человек.