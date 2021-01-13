Алексей Навальный объявил о возвращении в Москву

Он намерен прилететь 17 января рейсом «Победы» 17 января. Политик отметил, что вопрос «возвращаться или нет» перед ним не стоял никогда, потому, что он оказался в Германии не по своей воле, а после того, как его пытались убить. Как заявил оппозиционер, ему «не очень интересны» действия «слуг Путина», которые «фабрикуют новые уголовные дела» против него.

Политик Алексей Навальный выбрал удачный момент для возвращения в Россию. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.

Сторонники Алексея Навального уже готовят лидеру российской оппозиции встречу в аэропорту Внуково, куда политик вечером 17 января должен прилететь из Германии. Свое участие в этой встрече на странице мероприятия в Фейсбуке подтвердили около тысячи человек.