В Палате представителей США проходят дебаты по резолюции об импичменте Трампу

В эти минуты в Палате представителей США проходят дебаты по резолюции об импичменте уходящему президенту Дональду Трампу. Он, вероятно, станет первым лидером в истории Соединенных Штатов, кому импичмент объявляли дважды, но финальное решение об отстранении от должности — за Сенатом.

В Палате представителей уже состоялось одно голосование – оно касалось процедуры обсуждения импичмента. Теперь конгрессмены ведут дебаты уже по обвинениям, выдвинутым против Дональда Трампа – статья «подстрекательство к мятежу». Поводом для нее стали события в Вашингтоне, когда сторонники президента после его призыва идти к Конгрессу штурмовали Капитолий, тогда погибли пять человек. Это стало последней каплей, подчеркивает член демократической партии Ильхан Омар.

После дебатов, ближе к полуночи по Москве, состоится финальное голосование по резолюции об импичменте, и она будет принята — контроль в палате представителей у демократов, к тому же и некоторые республиканцы уже заявили о готовности поддержать резолюцию. Но после этого резолюция должна пройти Сенат, он сейчас на каникулах – до 19 января, и лидер большинства республиканец Митч Макконнелл отказался созывать заседание верхней палаты до конца каникул. 20-го января уже состоится инаугурация Джо Байдена. Однако Сенат может вынести решение по импичменту и после ухода Трампа – и если оно будет не в его пользу, политик уже не сможет претендовать на другие государственные должности.

Демократы также пыталась добиться отстранения Трампа с помощью 25-й поправки к Конституции, сославшись на недееспособность главы государства. Но вице-президент Майк Пенс отказался выполнить требование партии.