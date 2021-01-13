Палата представителей американского конгресса рассматривает вопрос об импичменте Трампу

Палата представителей американского конгресса рассматривает вопрос об импичменте Дональду Трампу. Действующего президента обвиняют в «подстрекательстве к мятежу» из-за штурма Капитолия его сторонниками на прошлой неделе. Лидер демократического большинства Стени Хойер призвал всех законодателей поддержать резолюцию. Он отметил, что у поступков есть последствия, и поступки президента США требуют безотлагательных действий со стороны конгресса.

В то время как проходит заседание, в здании Капитолия находятся сотни бойцов Нацгвардии. Журналисты отмечают, что подкрепление прибыло туда накануне голосования, ночью они спали прямо на полу в коридорах здания.