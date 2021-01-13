Олег Шереметьев лишился статуса депутата Мосгордумы. Об этом сообщил ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Ранее сегодня Мосгорсуд оставил в силе приговор коммунисту, который получил четыре года условно по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Шереметьев в течение трех месяцев предоставлял в аппарат Мосгордумы подложные документы о премировании помощников, а полученными деньгами пользовался по своему усмотрению. Ущерб бюджету следствие оценило более чем в 2 миллиона рублей. О возбуждении дела против Шереметьева стало известно 20 августа, тогда же его задержали.

