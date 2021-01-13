Российского актера театра и кино Дмитрия Гусева нашли мертвым в Москве. Машину с его телом заметили на парковке на 1-й Курьяновской улице, передает ТАСС со ссылкой на источник и телеканал РЕН ТВ. Автомобиль привлек внимание тем, что газовал, но не двигался с места. По предварительным данным, мужчина умер за рулем от сердечной недостаточности. В настоящее время следователи и врачи устанавливают точную причину случившегося.

Гусев с 2001 года служил в московском Театре на Юго-Западе. Он снимался в популярных российских сериалах «Папины дочки», «Глухарь», «Кухня», «Склифосовский», «Метод». Всего актер сыграл примерно в 140 фильмах и сериалах.